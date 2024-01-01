Adauris 是一家音频人工智能公司，为世界上一些最大的数字媒体公司（包括 Dezeen 和斯坦福日报）提供端到端生成音频制作。每天，数十个全球知名品牌都使用 Adauris 的平台重新调整书面内容的用途并扩大其发行范围。其一些突出的功能包括： * 高质量旁白：Ad Auris 利用人工智能生成清晰、自然的文章音频版本。 * 多样化的语音选项：从一系列优质语音中进行选择，以满足您的喜好。 * 多语言支持：Ad Auris 支持多种语言，以满足全球受众的需求。 * 可自定义播放：根据您的喜好调整旁白的速度和语气。 * 与流行平台集成：在 Spotify 和 Apple Podcasts 等平台上分发您的音频内容。 * 分析仪表板：跟踪音频内容的性能和参与度。 * CMS 集成：与您的内容管理系统无缝集成。 * 辅助功能：使有视觉障碍或阅读困难的人更容易访问内容。

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