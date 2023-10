Real Cars in City là một trò chơi mô phỏng 3D, nơi bạn phải chứng minh kỹ năng lái xe của mình trên nhiều đường đua độc đáo khác nhau. Đối đầu với trí tuệ nhân tạo hoặc bạn bè và thu thập các ngôi sao để hoàn thành cuộc đua thành công. Bạn có thể sử dụng các ngôi sao của mình để mở khóa những chiếc xe mới thú vị. Ngoài các ngôi sao của mình, bạn có thể kiếm tiền để chi tiêu vào việc tùy chỉnh và nâng cấp chiếc xe của mình để phù hợp hơn với phong cách chơi của bạn. Có nhiều phương tiện ấn tượng, chế độ hai người chơi, khu vực lái xe miễn phí và thậm chí cả khu vực chiến trường với Hot Pursuit. Hãy nhớ hoàn thành các nhiệm vụ phụ để tiết kiệm và mua chiếc xe mơ ước của bạn! Bạn có đủ tố chất để trở thành người lái xe giỏi nhất trong thị trấn không? Real Cars in City được tạo bởi AYN Games. Họ tạo ra các trò chơi đua xe và lái xe 3D thực tế. Chơi các trò chơi khác của họ trên Poki: Cyber ​​Cars Punk RacingBạn có thể chơi Real Cars in City miễn phí trên Poki.Real Cars in City hiện chỉ có thể chơi được trên máy tính của bạn.

