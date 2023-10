Big NEON Tower VS Tiny Square là một trò chơi nền tảng giải đố, trong đó bạn vượt qua một nền tảng đa cấp thú vị chứa đầy chướng ngại vật. Người bạn thân nhất của bạn là Pineapple đã bị Big Square đánh cắp và đưa lên đỉnh một tòa tháp lớn đầy bẫy tử thần. Đi lên tòa tháp này, bạn sẽ tìm thấy những tháp pháo chết chóc có cảm biến, những cú nhảy chết người bằng tia laze, vũng dung nham, v.v. Hãy nhớ dừng lại ở mọi trạm kiểm soát để không bị mất nhiều tiến bộ khi gặp phải một trong những cái bẫy được đặt tỉ mỉ. Bạn có thể tìm thấy nó ở cấp độ khổng lồ này được chia thành các phần màn hình lớn không? Tận hưởng nét thẩm mỹ của thập niên 90 với một bản nhạc thư giãn! Di chuyển - Phím mũi tên A/D hoặc Trái/Phải Nhảy - Mũi tên Space hoặc Lên Khởi động lại - Tháp YBig NEON VS Tiny Square được tạo bởi EO Interactive. Đây là trò chơi đầu tiên của họ trên Poki! Bạn có thể chơi Big NEON Tower VS Tiny Square miễn phí trên Poki.Có! Đây là trò chơi gốc nhưng là phiên bản đơn giản hóa chỉ có trên Poki! Big NEON Tower VS Tiny Square có thể được chơi trên máy tính và các thiết bị di động như điện thoại và máy tính bảng của bạn.

