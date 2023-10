Tower of Babel là một trò chơi xây dựng tháp dựa trên vật lý, nơi bạn có thể xây dựng những tòa tháp cao cùng với bạn bè của mình. Trò chơi có cả chế độ chơi đơn và nhiều người chơi (tối đa 8 người) nên cuộc vui không bao giờ kết thúc cho đến khi tòa tháp của bạn sụp đổ do tính toán sai khối hoặc phép thuật từ một trong những người bạn của bạn! Tận dụng sức mạnh để đi trước một bước. Chơi Tower of Babel cùng nhau là nền tảng để xây dựng tình bạn tốt, vì vậy hãy chơi trò chơi này với những người bạn biết để tối đa hóa niềm vui! Thêm / Xóa người chơi - Phím mũi tên lên và xuống Thay đổi chế độ - Phím mũi tên trái và phải Nút hành động của người chơi thứ nhất - Q Nút hành động của người chơi thứ 2 - P Nút hành động của người chơi thứ 3 - X Nút hành động của người chơi thứ 4 - N Nút hành động của người chơi thứ 5 - 9 Nút hành động của người chơi thứ 6 - 3 Nút hành động của người chơi thứ 7 - 7 Nút hành động của người chơi thứ 8 - 1 Màn hình trợ giúp chuyển đổi - HTower of Babel là được tạo ra bởi DNA Studios. Đây là trò chơi đầu tiên của họ trên Poki!

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Tower of Babel theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.