Totems of Tag là một trò chơi thể thao trong đó bạn chơi bóng né theo thời gian thực một mình hoặc với bạn bè. Luật chơi rất đơn giản: Ném bóng vào người khác sẽ tước đi mạng sống của họ. Khi bạn không còn mạng, bạn sẽ chết và bị loại khỏi trò chơi. Vì vậy, người chiến thắng là người chơi cuối cùng đứng vững. Bạn và đối thủ của bạn đều sẽ bắt đầu ở một trong những đấu trường khác nhau mà trò chơi cung cấp. Có nhiều chế độ trò chơi và bản đồ khác nhau mà bạn có thể định cấu hình, vì vậy mỗi trò chơi đều mang lại cảm giác mới mẻ và khác biệt. Ngoài ra còn có nhiều loại tăng sức mạnh buộc bạn phải suy nghĩ trên đôi chân của mình và các loại bóng độc đáo giúp trò chơi trở nên đa dạng. Điều này sẽ cho phép bạn lập chiến lược và đưa ra phong cách chơi của riêng mình. Ví dụ: bạn có thể bỏ qua một số lần tăng sức mạnh cho đến khi tìm thấy cái hữu ích nhất. Vật tổ của Thẻ sẽ thú vị hơn nhiều khi bạn chơi với bạn bè!Kiểm soát sức ném của bạn bằng cách giữ phím hành động được chỉ định và sắp xếp đường cong của bạn bằng cách xoay. Di chuyển - Phím mũi tên (Người chơi 1), WASD (Người chơi 2), UHJK (Người chơi 3) ), FCVB (Người chơi 4)Shoot - Space (Người chơi 1), R (Người chơi 2), O (Người chơi 3), Z (Người chơi 4)Totems of Tag được tạo bởi Pandaqi. Đây là trò chơi đầu tiên của họ trên Poki! Bạn có thể chơi Totems of Tag miễn phí trên Poki. Totems of Tag có thể được chơi trên máy tính và các thiết bị di động như điện thoại và máy tính bảng của bạn.

Trang web: poki.com

