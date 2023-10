Sniper vs Dinosaurs là một trò chơi bắn súng 3D cho phép bạn sử dụng súng bắn tỉa để bắn khủng long. Trải nghiệm cảm giác thú vị khi lẻn lên sân thượng và tiêu diệt những con quái vật khổng lồ chạy khắp bản đồ. Bạn cũng có thể chạy xung quanh và thu thập vật phẩm để cải thiện lối chơi, nâng cấp vũ khí và thuê Cuties mới. Bạn có thể biết đến Cuties từ các trò chơi khác như Cute Army hay A Cat Story. Bắn mũ của mọi con khủng long để đánh bật nó, để bạn có thể chứng minh rằng mình có mục tiêu tốt nhất! Đảm bảo bạn khám phá mọi khu vực trong Công viên khủng long, Hang động kỳ lạ và Thành phố lớn. Bạn đã sẵn sàng cho trò chơi bắn tỉa độc đáo nhất chưa? Những con khủng long này thì không! Hãy nhắm bằng con trỏ và nhấn nút chuột trái để bắn. Thu phóng - Nhấp chuột phải Nhảy - Thanh dấu cách (nhấn hai lần để nhảy hai lần)Sniper vs Dinosaurs được tạo bởi Cute Army. Chơi các trò chơi dễ thương khác của họ trên Poki: A Cat Story và đội quân dễ thươngBạn có thể chơi Sniper vs Dinosaurs miễn phí trên Poki. Sniper vs Dinosaurs có thể chơi trên máy tính của bạn.

