Battle Forces là một game bắn súng cyberpunk trực tuyến 3D được tạo bởi Full Hp ltd. Đắm chìm trong trải nghiệm FPS thực tế này và đấu với người thật. Có 6 anh hùng độc đáo với cốt truyện, kho vũ khí khổng lồ, sửa đổi, khả năng đặc biệt, giao diện và nhiều hơn thế nữa! Mời bạn bè của bạn tham gia một vòng để tối đa hóa niềm vui! Lực lượng chiến đấu được tạo bởi Full HP ltd. Chơi các trò chơi có nhịp độ nhanh khác trên Poki: Mad GunZ, Fury Wars, Blocky Cars và Run and Gun

Trang web: poki.com

