Blocky Cars là trò chơi bắn xe trực tuyến 3D được phát triển bởi Full HP ltd. Trong Blocky Cars, bạn có thể làm mọi thứ bạn tưởng tượng khi làm trên một chiếc ô tô kỹ thuật số: Lái xe, đua, bắn và đâm vào những người chơi khác trong các đấu trường được thiết kế đầy màu sắc. Bạn thậm chí sẽ kiếm được tiền trong trò chơi bằng cách làm như vậy. Với số tiền kiếm được của mình, bạn có thể mua nhiều loại rương khác nhau để mở khóa những chiếc ô tô tương lai, xe tăng tuyệt vời, súng mạnh mẽ, robot biết đi, giao diện tuyệt đẹp và hơn thế nữa! Ngoài ra còn có các chế độ trò chơi khác nhau như deathmatch nhiều người chơi, cướp cờ, chiến đấu theo đội, chế độ đua và thậm chí cả chế độ FPS nơi bạn có thể tận hưởng trải nghiệm bắn súng không có ô tô. Đừng tin lời chúng tôi, hãy nhảy lên tàu và tự mình thử. Blocky Cars gói gọn ô tô, sự sáng tạo và sự hỗn loạn trong một gói thú vị. Di chuyển - WASD hoặc Phím mũi tên Bắn - Nút chuột trái Blocky Cars được tạo bởi Full HP ltd. Họ có các trò chơi thú vị và gây nghiện khác trên Poki: Fury Wars, Mad GunZ và Run and Gun.

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Blocky Cars theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.