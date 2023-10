Run and Gun của Mad Pixel Ltd. là một phiên bản hiện đại của trò chơi bắn súng theo cấp độ cổ điển. Nhiệm vụ của bạn rất đơn giản: đánh bại kẻ thù để tiếp cận ông chủ lớn và chuyển sang cấp độ tiếp theo! Đảm bảo thực hiện mục tiêu của mình vì bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn cho mỗi lần bắn trúng đầu, cho phép bạn thu thập tiền xu để nâng cấp áo giáp và súng của mình. Nhưng nếu bạn trượt, cuộc phiêu lưu chạy và bắn súng của bạn có thể kết thúc! Chơi Run and Gun trên Poki trong trình duyệt của bạn để trải nghiệm trò chơi arcade bắn súng thú vị này! Kiểm soát: Chuột/phím cách - Bắn Về người sáng tạo: Run and Gun được tạo bởi Mad Pixel Ltd. Họ cũng là người tạo ra Mad GunZ.

Trang web: poki.com

