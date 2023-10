Blockpost Legacy là trò chơi bắn súng hình khối nhiều người chơi 3D với nhiều chế độ chơi và vô số vũ khí. Trải nghiệm cảm giác hồi hộp của cuộc đấu súng thời gian thực với những người chơi trực tuyến, thực sự trong các trò chơi vui nhộn như Deathmatch, Free for All, Elimination, Gun Game, Pistol Only và Team Deathmatch. Hơn nữa, bạn thậm chí có thể chơi các chế độ vui nhộn như Lây nhiễm (Zombie) và trận chiến Xẻng. Kiểm tra menu nhiệm vụ để hoàn thành nhiệm vụ và kiếm thêm kinh nghiệm cũng như sức mạnh. Trong trải nghiệm súng đầy hành động này, bạn càng chơi nhiều trận, bạn càng thăng cấp và tiến bộ hơn! Bạn sẽ có thể tùy chỉnh nhân vật của mình, mở hộp, mở khóa các giao diện độc đáo và cải thiện kho vũ khí hiện có của mình khi lên cấp. Khám phá kho vũ khí đầy đủ bao gồm nhiều loại vũ khí cận chiến, súng tiểu liên, súng ngắn, chất nổ, súng trường tự động và bán tự động, súng bắn tỉa, v.v. Đừng quên mời bạn bè vào đội của bạn và nhân lên sức mạnh của bạn! Di chuyển - Phím WASD hoặc Mũi tên Bắn - Nút chuột trái Mục tiêu - Nút chuột phải Nhảy - Thanh dấu cách Chuyển đổi vũ khí - Phím số Blockpost được tạo bởi Skullcap Studios. Chơi trò chơi khác của họ trên Poki: BlockpostBạn ​​có thể chơi Blockpost Legacy miễn phí trên Poki.Blockpost Legacy có thể chơi trên máy tính của bạn.

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Blockpost Legacy theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.