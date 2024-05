SkyKick là nền tảng quản lý đám mây giúp Nhà cung cấp dịch vụ CNTT xây dựng các doanh nghiệp đám mây thành công hơn. Các sản phẩm và nền tảng SaaS của chúng tôi được thiết kế để giúp việc tự động hóa quy trình công nghệ thông tin trên đám mây trở nên dễ dàng và hiệu quả. Trình quản lý đám mây - Tự động hóa, quản lý và bảo mật bộ phận trợ giúp đám mây của bạn Một ngăn duy nhất để quản lý khách hàng một cách an toàn và hiệu quả trên các ứng dụng đám mây Microsoft 365 và trên nhiều SaaS. Tự động hóa Bộ phận trợ giúp giúp MSP hợp lý hóa việc quản trị đám mây để cung cấp dịch vụ nhanh hơn, dễ dàng hơn và nhất quán hơn. Đi đầu trong việc tự động hóa các dịch vụ tạo doanh thu như Microsoft Teams cũng như đánh giá và khắc phục bảo mật. Hơn nữa, dễ dàng chuyển đổi các quy trình công việc phức tạp thành tự động hóa để sử dụng tổng quát trong một ứng dụng trực quan, tất cả đều được hỗ trợ bởi các lớp bảo mật mạnh mẽ, kiểm soát dựa trên vai trò và báo cáo. Sao lưu đám mây – Bảo vệ Microsoft 365 và tăng doanh thu định kỳ Bảo vệ dữ liệu khách hàng, giảm thiểu tác động của tấn công mạng, cải thiện khả năng giữ chân và tăng doanh thu định kỳ bằng giải pháp sao lưu Office 365 hàng đầu thị trường. Bao gồm phạm vi bao quát đầy đủ về đối tượng thuê Microsoft 365 bao gồm Exchange Online, SharePoint for Business, OneDrive for Business, Microsoft Teams và Nhóm Office 365. Với bộ nhớ và lưu giữ không giới hạn, tìm kiếm nhanh và khôi phục chỉ bằng một cú nhấp chuột, thiết lập và quản lý dễ dàng cũng như các tùy chọn mua và triển khai linh hoạt – SkyKick Cloud Backup là công cụ giúp bạn tăng tốc kinh doanh. Bộ di chuyển – Di chuyển Microsoft 365 dễ dự đoán hơn, dễ dàng hơn Mở rộng quy mô kinh doanh trên nền tảng đám mây của bạn bằng tính năng tự động hóa để di chuyển hợp lý, giúp khách hàng hài lòng, giảm rủi ro và tiết kiệm thời gian. Đối tác CNTT đã xếp hạng SkyKick #1 trong số các nhà cung cấp dịch vụ di chuyển Office 365 trên các danh mục được coi là quan trọng nhất, bao gồm lợi nhuận của đối tác, giảm thiểu rủi ro, tính dễ sử dụng và chất lượng dữ liệu tổng thể.

Trang web: skykick.com

