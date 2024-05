Alcion bảo vệ dữ liệu một cách an toàn khỏi phần mềm tống tiền, phần mềm độc hại, tai nạn và ngừng hoạt động bằng chiến lược do AI điều khiển. Nền tảng Sao lưu dưới dạng dịch vụ của Alcion kết hợp khả năng bảo mật chưa từng có cho dữ liệu Microsoft 365 với trải nghiệm quản lý dễ dàng, đảm bảo dữ liệu khách hàng của bạn luôn an toàn và hoạt động của bạn suôn sẻ.

Trang web: alcion.ai

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Alcion theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.