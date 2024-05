Được thành lập vào năm 2011, CloudAlly, một công ty OpenText, đi tiên phong trong việc sao lưu và phục hồi SaaS cấp doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp một bộ giải pháp sao lưu và phục hồi mạnh mẽ được xếp hạng hàng đầu cho Microsoft 365, Google Workspace, SharePoint/OneDrive, Salesforce, Box.com và DropBox.com Tại sao sao lưu SaaS? Dữ liệu quan trọng trong kinh doanh của bạn trên đám mây dễ bị mất dữ liệu do lỗi của con người, mục đích xấu, lỗi đồng bộ hóa và tấn công phần mềm độc hại. Các tùy chọn lưu trữ gốc bị giới hạn về thời gian và giới hạn. Làm việc an toàn trên đám mây với mạng lưới an toàn sao lưu đáng tin cậy và phục hồi nhanh chóng. CloudAlly có thể trợ giúp như thế nào? Sao lưu và khôi phục toàn diện Office 365, G Suite CloudAlly bảo vệ toàn diện dữ liệu doanh nghiệp Office 365, G Suite, SharePoint, OneDrive, DropBox, Box.com và Salesforce khỏi sự phá hủy do vô tình hoặc cố ý bằng các bản sao lưu tự động hàng ngày. Các bản sao lưu của chúng tôi được bảo mật nghiêm ngặt và được lưu trữ trên bộ lưu trữ Amazon S3 được mã hóa AES-256 trong các trung tâm dữ liệu đặt tại Hoa Kỳ, EU hoặc Úc. Với khả năng lưu giữ không giới hạn, CloudAlly cho phép bạn dễ dàng khôi phục dữ liệu SaaS bị mất ở cấp độ chi tiết và từ bất kỳ thời điểm nào. Giảm thiểu tác động của việc vi phạm dữ liệu và đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục với khả năng khắc phục thảm họa nhanh chóng.

