Dễ dàng chia sẻ thông tin nhạy cảm với đồng nghiệp, khách hàng, bạn bè và gia đình. Sử dụng InPrivy để chia sẻ mật khẩu và thông tin nhạy cảm khác một cách an toàn. Tạo một liên kết an toàn sẽ bị vô hiệu sau khi người nhận mở (có sẵn nhiều tùy chọn hơn). Ngăn chặn dữ liệu bí mật của bạn vẫn hiển thị đầy đủ trong các cuộc trò chuyện hoặc cuộc trò chuyện qua email. InPrivy – chia sẻ an toàn và dễ dàng.

Trang web: inprivy.io

