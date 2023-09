Fandom, còn được gọi là Wikia (đặc biệt là trước tháng 10 năm 2016), là dịch vụ lưu trữ wiki và tên miền được điều hành bởi Fandom, Inc. (trước đây gọi là Wikia, Inc.), một công ty vì lợi nhuận Delaware được thành lập vào tháng 10 năm 2004 bởi Jimmy Wales và Angela Beesley. Tính đến năm 2018, nó do Perkins Miller đứng đầu với tư cách là Giám đốc điều hành. Fandom sử dụng MediaWiki, phần mềm wiki mã nguồn mở được Wikipedia sử dụng. Fandom, Inc. có thu nhập từ quảng cáo và bán nội dung, xuất bản hầu hết văn bản do người dùng cung cấp theo giấy phép copyleft. Công ty cũng điều hành dự án biên tập Fandom liên quan, cung cấp tin tức về văn hóa đại chúng và trò chơi. Hầu hết các wiki Fandom được lưu trữ dưới tên miền fandom.com, nhưng một số, đặc biệt là những trang tập trung vào các chủ đề khác ngoài nhượng quyền truyền thông, được lưu trữ dưới wikia.org .

Trang web: fandom.com

