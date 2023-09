Grubhub Inc. là một nền tảng đặt hàng và giao đồ ăn chế biến sẵn trên thiết bị di động và trực tuyến của Mỹ, kết nối thực khách với các nhà hàng địa phương. Công ty có trụ sở tại Chicago, Illinois và được thành lập vào năm 2004. Tính đến năm 2019, công ty có 19,9 triệu người dùng hoạt động và 115.000 nhà hàng liên kết trên 3.200 thành phố và tất cả 50 tiểu bang ở Hoa Kỳ. Grubhub Dàn ra mắt công chúng vào tháng 4 năm 2014 và được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) với mã cổ phiếu "GRUB". Vào ngày 9 tháng 6 năm 2020, Just Eat Takeaway, một dịch vụ giao đồ ăn ở Châu Âu, đã công bố thỏa thuận mua Grubhub với giá 7,3 tỷ USD tồn kho.

Trang web: grubhub.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Grubhub theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.