Bằng cách kết hợp can thiệp sớm và can thiệp khủng hoảng, hỗ trợ theo thời gian thực và không gian kỹ thuật số, an toàn để khám phá cảm xúc, Closegap giúp các trường K-12 dễ dàng hỗ trợ sức khỏe cảm xúc của học sinh.

Trang web: closegap.org

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Closegap theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.