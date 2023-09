Cision Ltd. là một công ty cung cấp dịch vụ và phần mềm truyền thông có giá trị và quan hệ công chúng. Công ty được thành lập tại Quần đảo Cayman và có trụ sở chính tại Chicago, Illinois; với khách hàng trên toàn thế giới. Công ty đã ra mắt công chúng thông qua sáp nhập ngược vào tháng 6 năm 2017. Ngoài bộ phần mềm dịch vụ PR và truyền thông kiếm được (SaaS) trên nền tảng đám mây Cision Communications Cloud, công ty còn sở hữu các dịch vụ truyền thông và quảng cáo trực tuyến PRNewswire, PRWeb, Bulletin Intelligence, L'Argus de la presse, Help a Reporter Out (HARO), CEDROM-SNI, Prime Research, và Canada Newswire. Công ty hoạt động tại Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu và Châu Á. Abel Clark là Giám đốc điều hành của công ty và Mark Anderson của GTCR là chủ tịch.

Trang web: cision.com

