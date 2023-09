Tập đoàn Bank of New York Mellon, thường được gọi là BNY Mellon, là một công ty cổ phần dịch vụ ngân hàng đầu tư của Mỹ có trụ sở chính tại Thành phố New York. BNY Mellon được thành lập từ sự sáp nhập của Ngân hàng New York và Tập đoàn Tài chính Mellon vào năm 2007. Đây là ngân hàng giám sát và công ty dịch vụ tài sản lớn nhất thế giới, với tài sản quản lý trị giá 2,2 nghìn tỷ USD và tài sản được giám sát trị giá 41,7 nghìn tỷ USD tính đến thời điểm quý 2 năm 2021. Đây được Ủy ban ổn định tài chính coi là ngân hàng quan trọng về mặt hệ thống. BNY Mellon được thành lập tại Delaware. Thông qua tiền thân của nó là Ngân hàng New York, đây là một trong ba tập đoàn ngân hàng lâu đời nhất ở Hoa Kỳ và là một trong những ngân hàng lâu đời nhất trên thế giới, được thành lập vào tháng 6 năm 1784 bởi một nhóm bao gồm người Mỹ. Những người sáng lập Alexander Hamilton và Aaron Burr. Ngân hàng T. Mellon and Sons, được thành lập tại Pittsburgh vào năm 1869 bởi Thomas Mellon và các con trai ông là Richard và Andrew. Andrew W. Mellon sau này trở thành Bộ trưởng Tài chính.

Trang web: bnymellon.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với BNY Mellon theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.