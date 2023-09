Barclays plc () là một ngân hàng đa quốc gia đa quốc gia của Anh, có trụ sở chính tại London, Anh. Barclays hoạt động như hai bộ phận, Barclays UK và Barclays International, được hỗ trợ bởi một công ty dịch vụ, Barclays Execution Services. Barclays có nguồn gốc từ hoạt động kinh doanh ngân hàng thợ kim hoàn được thành lập tại Thành phố Luân Đôn vào năm 1690. James Barclay trở thành đối tác kinh doanh vào năm 1736 Năm 1896, một số ngân hàng ở London và các tỉnh của Anh, bao gồm Goslings Bank, Backhouse's Bank và Gurney's Bank, hợp nhất thành một ngân hàng cổ phần dưới tên Barclays and Co. Trong những thập kỷ tiếp theo, Barclays đã mở rộng để trở thành một ngân hàng toàn quốc. Năm 1967, Barclays triển khai máy rút tiền đầu tiên trên thế giới. Barclays đã thực hiện nhiều vụ mua lại doanh nghiệp, bao gồm Ngân hàng Luân Đôn, Tỉnh và Tây Nam năm 1918, Ngân hàng Linen Anh năm 1919, Mercantile Credit năm 1975, Woolwich năm 2000 và hoạt động ở Bắc Mỹ của Lehman Brothers năm 2008. Barclays được niêm yết chính trên Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn và là thành phần của Chỉ số FTSE 100. Nó có một danh sách thứ cấp trên Sở giao dịch chứng khoán New York. Nó được coi là một ngân hàng quan trọng về mặt hệ thống bởi Ủy ban ổn định tài chính. Theo một bài báo năm 2011, Barclays là tập đoàn xuyên quốc gia hùng mạnh nhất về quyền sở hữu và do đó kiểm soát doanh nghiệp đối với sự ổn định tài chính toàn cầu và cạnh tranh thị trường, trong đó Axa và State Street Corporation lần lượt chiếm vị trí thứ 2 và thứ 3.

Trang web: barclays.co.uk

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Barclays theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.