Banco do Brasil S.A. (tiếng Anh: Bank of Brazil) là một công ty dịch vụ tài chính của Brazil có trụ sở tại Brasília, Brazil. Là ngân hàng lâu đời nhất ở Brazil và là một trong những ngân hàng lâu đời nhất hoạt động liên tục trên thế giới, nó được thành lập bởi John VI, Vua Bồ Đào Nha, vào năm 1808. Đây là tổ chức ngân hàng lớn thứ hai ở Brazil, cũng như lớn thứ hai ở Brazil. Mỹ Latinh và là ngân hàng lớn thứ 77 trên thế giới. Tuy nhiên, Banco do Brasil được kiểm soát bởi chính phủ Brazil, được niêm yết tại B3 ở São Paulo. Là một trong bốn ngân hàng Brazil có lợi nhuận cao nhất kể từ năm 2000, cùng với Itaú Unibanco, Banco Bradesco và Banco Santander, ngân hàng này giữ vị trí dẫn đầu mạnh mẽ trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ và việc quản lý tuân theo các thông lệ ngân hàng quốc tế tiêu chuẩn (Hiệp định Basel).

Trang web: www2.bancobrasil.com.br

