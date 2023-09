AOL (cách điệu là Aol., trước đây là một công ty có tên là AOL Inc. và ban đầu được gọi là America Online) là một cổng thông tin web và nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến của Mỹ có trụ sở tại Thành phố New York. Nó là một thương hiệu được tiếp thị bởi Verizon Media. Dịch vụ này theo dõi lịch sử của nó đến một dịch vụ trực tuyến có tên PlayNET. PlayNET đã cấp phép phần mềm của họ cho Quantum Link (Q-Link), công ty này đã trực tuyến vào tháng 11 năm 1985. Một máy khách IBM PC mới ra mắt vào năm 1988, cuối cùng được đổi tên thành America Online vào năm 1989. AOL phát triển để trở thành dịch vụ trực tuyến lớn nhất, thay thế những công ty lâu đời như CompuServe và Nguồn. Đến năm 1995, AOL có khoảng ba triệu người dùng tích cực. AOL là một trong những công ty tiên phong về Internet vào giữa những năm 1990 và là thương hiệu được công nhận nhiều nhất trên web ở Hoa Kỳ. Ban đầu nó cung cấp dịch vụ quay số cho hàng triệu người Mỹ, cũng như cung cấp cổng web, e-mail, nhắn tin tức thời và sau đó là trình duyệt web sau khi mua Netscape. Năm 2001, ở đỉnh cao của sự nổi tiếng, họ đã mua lại tập đoàn truyền thông Time Warner trong vụ sáp nhập lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. AOL nhanh chóng suy giảm sau đó, một phần do sự suy giảm của dial-up và sự gia tăng của băng thông rộng. AOL cuối cùng đã được tách khỏi Time Warner vào năm 2009, với việc Tim Armstrong được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành mới. Dưới sự lãnh đạo của ông, công ty đã đầu tư vào các thương hiệu truyền thông và công nghệ quảng cáo. Vào ngày 23 tháng 6 năm 2015, AOL được Verizon Communications mua lại với giá 4,4 tỷ USD.

Trang web: aol.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với AOL theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.