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Velocidactil

Velocidactil

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Вебсайт: velocidactil.es

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Velocidactil» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Онлайн гра набору тексту. Змагайтеся з іншими гравцями онлайн у швидкісних перегонах набору тексту. Підготуйте свої опозиції.

Вебсайт: velocidactil.es

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