Грайте в Super Sus - Who Is The Impostor онлайн безкоштовно за допомогою мобільної хмари now.gg. Super Sus — це гра-екшн із соціальними відрахуваннями від PIProductions, яка змушуватиме вас спати всю ніч! Щоб знайти винних, використовуйте свої таланти соціального вирахування та обману та переконайте своїх товаришів по екіпажу повірити вам! Грайте онлайн з дев’ятьма реальними людьми, намагаючись розгадати таємницю самозванців. Щоб наблизитися до розгадки, хто такі самозванці, виконуйте розслідувальні завдання. Але майте на увазі: самозванці є серед групи і не зупиняться ні перед чим, щоб «вбити» команду!

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