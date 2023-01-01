Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Кімната відпочинку — найкраще місце для спільного будівництва та гри. Спілкуйтеся, спілкуйтеся, досліджуйте МІЛЬЙОНИ кімнат або створіть щось нове, щоб поділитися з усіма нами!

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