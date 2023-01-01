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Dotabuff — це місце, де мільйони гравців Dota 2 отримують детальну статистику, діляться іграми, повторами та краще розуміють гру, яку ми всі любимо.

Вебсайт: dotabuff.com

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