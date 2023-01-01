Village Craft — це неактивна/управлінська гра, у якій вам належить побудувати процвітаюче середньовічне місто. Ви починаєте в лісі лише з сокирою. Вирубуючи дерева і будуючи свої перші будівлі, ви почнете перетворювати ліс на справжнє поселення! У міру того, як ваше місто росте, до нього приїжджатимуть нові жителі, щоб допомогти вам. Вони ріжуть деревину на дошки, перетворюватимуть пшеницю на борошно та створюватимуть інші предмети, які ви зможете продавати мандрівникам, які приїжджають у гості. Чи можете ви перетворити пустелю на бурхливе село?

Вебсайт: poki.com

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