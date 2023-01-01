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Village Builder

Village Builder

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Вебсайт: poki.com

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Village Builder — це стратегічна гра, у якій ваша мета — побудувати поселення з нуля. Виберіть одну з початкових карт і почніть розміщувати кілька будинків спочатку, а потім переходьте до більш просунутих будівель, спрямованих на підвищення вашої культури, виробництва, ресурсів тощо. Коли ви вибираєте одиницю та наводите курсор на плитку, щоб розмістити її, ви побачите кілька цифр, які вказують, скільки балів ви отримаєте від розміщення. Коли ви наведете курсор на одиницю, ви побачите вимоги до її розміщення, наприклад обов’язкові сусідні плитки. Зверніть увагу на ці деталі, щоб отримати якнайбільше балів у своїх поселеннях. Кожна вдала будівля накопичуватиметься для підвищення рівня. Це дає вам більше одиниць на вибір і унікальний спосіб просування вашої цивілізації! Тож досліджуйте кожну карту та створюйте імперію, яка витримає випробування часом! Використовуйте ліву кнопку миші або палець, щоб вибрати, розмістити, оновити, перемістити або видалити одиницю. Village Builder створено Project GD. Це їхня перша гра на Poki! Чи знаєте ви, що Village Builder є проектом з відкритим кодом? Ви можете стежити за розвитком гри, відвідавши їхню сторінку Github. Ви можете грати у Village Builder безкоштовно на Poki. У Village Builder можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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