Slime Laboratory 3

Slime Laboratory 3

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Слиз, що втікає, повертається в Slime Laboratory 3! У цій третій частині ваша слизька пригода продовжиться на крижаній планеті, вносячи морозний поворот у веселу гру на платформі, засновану на фізиці. Вирушайте в слизьку подорож, наповнену крижаними випробуваннями та складними пастками. Не забудьте зібрати кожен диск по дорозі! Чи готові ви впоратися з цим морозним викликом?

Вебсайт: poki.com

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