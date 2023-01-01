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Serious Scramblers

Serious Scramblers

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Вебсайт: poki.com

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Serious Scramblers — це гра на платформі, де ви керуєте персонажем, який спускається з небезпечної платформи. Чи вистачить у вас сміливості, щоб впасти в темну яму, яка кишить перешкодами та монстрами? Все, що вам потрібно зробити, це піти вліво або вправо, щоб впасти на вершину платформи. Проте будьте обережні, оскільки на деяких платформах є шипи, небезпечні істоти та інші пастки. У вас також є можливість пройти через одну сторону і вийти з іншої. Скористайтеся цим подарунком і сплануйте свій наступний крок, перш ніж стрибнути наосліп у яму. Існують різні нові персонажі, яких ви можете відкрити за допомогою монет, які ви збираєте під час пробіжок. Занурюйтесь у глибини ями та знайдіть боса, який ховається в безодні! Ви не граєте в Serious Scramblers? Переміщення — вліво/вправо або A/DSerious Scramblers створено Chinykian. Грайте в інші їхні ігри на Poki: Train-Top ManiaВи можете грати в Serious Scramblers безкоштовно на Poki. У Serious Scramblers можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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