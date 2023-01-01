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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Sandman» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Sandman — це гра типу Lemmings, створена Nitrome. Ви допомагаєте групі маленьких персонажів досягти кінця рівня. Ви можете допомогти їм, використовуючи магію піску та створюючи шляхи. Чи зможете ви досягти кінця кожного рівня? Елементи керування пояснюються в грі. Цю гру було створено Nitrome як флеш-гру, а пізніше емульовано в HTML5 компанією AwayFL для Poki. Грайте в інші флеш-ігри Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Test Subject Green і Test Subject Blue

Вебсайт: poki.com

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