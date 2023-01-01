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Franky Valet Parking

Franky Valet Parking

poki.com

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Заганяйте автомобілі клієнтів на стоянку та виїжджайте з неї! Як камердинер, ви повинні бути дуже обережними, керуючи кожним транспортним засобом. Якщо ви вдаритесь по будь-якому предмету, ви втратите зірку. Головна мета - отримати 5 зірок за ідеальну роботу. Подивіться в дзеркало заднього виду, щоб переконатися, що ви не врізаєтеся в інші транспортні засоби. Зачекайте, доки відкриються ворота, перш ніж входити в заборонені зони. Насолоджуйтеся бадьорою, захоплюючою музикою під час водіння в Franky Valet Parking!

Вебсайт: poki.com

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