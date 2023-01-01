Скрич через гори в Burnout Drift: Hilltop! Ця 3D-гра з автомобілями дає вам змогу покататися по Скелястому перевалу, Ріджу та Зимовому перевалу. Ви повинні натиснути на педаль газу, крутити колеса та спалити гуму, щоб забити. Відрегулюйте підвіску автомобіля для кращого контролю!

Вебсайт: poki.com

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