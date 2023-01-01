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Burnout Drift: Hilltop

Burnout Drift: Hilltop

poki.com

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Скрич через гори в Burnout Drift: Hilltop! Ця 3D-гра з автомобілями дає вам змогу покататися по Скелястому перевалу, Ріджу та Зимовому перевалу. Ви повинні натиснути на педаль газу, крутити колеса та спалити гуму, щоб забити. Відрегулюйте підвіску автомобіля для кращого контролю!

Вебсайт: poki.com

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