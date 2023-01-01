Bullethead — це аркадна гра на спритність, де ви збиваєте інопланетних загарбників, щоб врятувати людство від вимирання! Відроджуйте загиблих товаришів, щоб створити процвітаючу армію для боротьби за вашу справу. Ви будете підривати кожну позаземну загрозу неоново-зеленими смертоносними кульками. Збирайте бонуси Rapid Fire і Triple Shot, щоб з легкістю перемагати! Рухайтесь, стрибайте та стріляйте до перемоги! Існує також режим двох гравців. Гравець 1: стріляйте за допомогою MJump за допомогою N, переміщайтеся горизонтально за допомогою клавіш зі стрілками. Утримуйте клавішу зі стрілкою, щоб пожертвувати життя іншому гравцеві. Гравець 2: стріляйте за допомогою GJump за допомогою H, рухайтеся горизонтально за допомогою клавіш A і D, утримуйте клавішу S, щоб пожертвувати життя іншому гравцеві. інший гравецьBullethead був створений Nitrome як флеш-гра, а пізніше емульований у HTML5 AwayFL для Poki. Грайте в інші флеш-ігри Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Test Subject Green і Test Subject Blue

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Bullethead». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.