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Microsoft Mahjong

Microsoft Mahjong

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Вебсайт: zone.msn.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Грайте в Mahjong Daily Challenges із чудовою графікою та розслаблюючими звуками. Microsoft Mahjong — це класична гра зі складанням плиток, яка тепер оновлена ​​щоденними завданнями, новим виглядом і понад 40 головоломками!

Вебсайт: zone.msn.com

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