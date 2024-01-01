На основі нейронауки та психології: наші ігри засновані на десятиліттях досліджень і дослідницьких статей з нейронауки та психології. Кожен сюжет наших ігор тісно пов'язаний з теоріями та психологічними концепціями. Перевірено: наші ігри перевірені та протестовані в реальних процесах найму. Результати наших ігор сильно корелюють із традиційними тестами До майбутнього, а не до минулого: справа не в тому, що вони робили в минулому? але «Що вони можуть досягти в майбутньому?» Резюме проти ігор: ймовірність передбачити чиюсь майбутню продуктивність на основі CV становить 13%

Вебсайт: metacog.mn

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Metacog». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.