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Metacog

Metacog

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Вебсайт: metacog.mn

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На основі нейронауки та психології: наші ігри засновані на десятиліттях досліджень і дослідницьких статей з нейронауки та психології. Кожен сюжет наших ігор тісно пов'язаний з теоріями та психологічними концепціями. Перевірено: наші ігри перевірені та протестовані в реальних процесах найму. Результати наших ігор сильно корелюють із традиційними тестами До майбутнього, а не до минулого: справа не в тому, що вони робили в минулому? але «Що вони можуть досягти в майбутньому?» Резюме проти ігор: ймовірність передбачити чиюсь майбутню продуктивність на основі CV становить 13%

Вебсайт: metacog.mn

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