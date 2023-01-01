Hipster vs Rockers — це гра в одягання, у якій ви можете одягати хіпстерів або рокерів! Не забудьте зробити фото в кінці. Про творця: гру Hipster vs Rockers створила Go Panda Games. Це їхня п’ята гра на Poki після Baby Race Galaxy, Funny Rescue Zookeeper, Funny Nose Surgery і Creative Puzzle!

Вебсайт: poki.com

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