Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Medal» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Кліп. Редагувати. Поділіться. Пережити. Це ваш момент. Обрізайте його. Medal.tv дозволяє записувати ваш ігровий процес на ПК, Mac і мобільних пристроях, не пропускаючи жодного кадру. Редагуйте свої кліпи та діліться ними в Medal та будь-якій іншій соціальній платформі одним натисканням кнопки.

Вебсайт: medal.tv

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