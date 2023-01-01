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Medal

Medal

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Вебсайт: medal.tv

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Кліп. Редагувати. Поділіться. Пережити. Це ваш момент. Обрізайте його. Medal.tv дозволяє записувати ваш ігровий процес на ПК, Mac і мобільних пристроях, не пропускаючи жодного кадру. Редагуйте свої кліпи та діліться ними в Medal та будь-якій іншій соціальній платформі одним натисканням кнопки.

Вебсайт: medal.tv

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Medal». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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