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Flyff Universe

Flyff Universe

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Вебсайт: universe.flyff.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Кросплатформна 3D-браузерна MMORPG, що повертається до витоків Flyff Online — можна грати на ПК та Mac.

Вебсайт: universe.flyff.com

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