Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Flyff Universe» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Кросплатформна 3D-браузерна MMORPG, що повертається до витоків Flyff Online — можна грати на ПК та Mac.

Вебсайт: universe.flyff.com

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