Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Queens» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Мета полягає в тому, щоб у кожному рядку, стовпці та кольоровій області був рівно один ферзь, при цьому жодна королева не торкалася одна одної. Правильна відповідь лише одна. Давайте розберемося, як це працює. Гра LinkedIn.

Вебсайт: linkedin.com

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