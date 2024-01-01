Queens

Queens

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Вебсайт: linkedin.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Мета полягає в тому, щоб у кожному рядку, стовпці та кольоровій області був рівно один ферзь, при цьому жодна королева не торкалася одна одної. Правильна відповідь лише одна. Давайте розберемося, як це працює. Гра LinkedIn.

Вебсайт: linkedin.com

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