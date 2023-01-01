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Kotaku

Kotaku

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Вебсайт: kotaku.com

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Kotaku — це веб-сайт і блог відеоігор, які спочатку були запущені в 2004 році як частина мережі Gawker Media. Відомими колишніми співавторами сайту є Люк Сміт, Сесілія Д'Анастазіо, Тім Роджерс і Джейсон Шраєр.

Вебсайт: kotaku.com

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