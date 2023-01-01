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Kirka.io

Kirka.io

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Вебсайт: kirka.io

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Kirka — це багатокористувацька онлайн-повільна змагальна FPS гра в браузері. Підвищуйте рівень, вигравайте скіни та нагороди, приєднуйтесь до клану та вступайте в кланову війну.

Вебсайт: kirka.io

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