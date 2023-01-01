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Епічна фентезі MMORPG. Десятки героїв. Сотні босів, яким потрібно кинути виклик. Домініон чекає свого героя, щоб очолити армію.

Вебсайт: hero-wars.com

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