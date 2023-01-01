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Gametize

Gametize

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Вебсайт: gametize.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Gametize — це платформа для гейміфікації та залучення спільноти для компаній будь-якого розміру. Його пропозиції включають просту у користуванні систему керування вмістом, наповнену функціями, настроювані досягнення та винагороди, численні механізми мотивації соціальної поведінки, а також звіти та аналітику.

Вебсайт: gametize.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Gametize». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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