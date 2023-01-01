Dan's Cubing Cheat Sheet

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Збірка алгоритмів, як скласти кубик Рубіка, представлена ​​у вигляді цифрових підручників із шпаргалок і ресурсів швидкого розв’язування. Найкращі безкоштовні ресурси веб-сайтів і додатків для розгадування заплутаних головоломок найпопулярніших форматів, форм і розмірів. (магічний куб, швидкісний куб)

Вебсайт: cubingcheatsheet.com

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