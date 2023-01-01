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World Cube Association

World Cube Association

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Вебсайт: worldcubeassociation.org

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Всесвітня асоціація кубів керує змаганнями з механічних головоломок, які працюють за допомогою скручених груп частин, широко відомих як «звивисті головоломки». Найвідомішою з цих головоломок є кубик Рубіка, винайдений професором Рубіком з Угорщини. Добірка цих головоломок обрана як офіційні події WCA.

Вебсайт: worldcubeassociation.org

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