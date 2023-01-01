Інструктори: замініть свій підручник STEM на доступний інтерактивний zyBook, який підтвердив, що зміцнює впевненість і економить час.

Вебсайт: zybooks.com

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