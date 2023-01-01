ZeroHedge – на досить довгому терміні рівень виживання для всіх падає до нуля.

Вебсайт: zerohedge.com

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