Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Zerodha Varsity» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Вільний і відкритий фондовий ринок і фінансова освіта. Varsity — це велика та глибока колекція уроків фондового ринку та фінансів, створена Картіком Рангаппою в Zerodha. Він відкрито доступний для всіх і є одним із найбільших ресурсів фінансової освіти в Інтернеті.

Вебсайт: zerodha.com

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