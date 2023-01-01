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Zerodha Varsity

Zerodha Varsity

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Вебсайт: zerodha.com

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Вільний і відкритий фондовий ринок і фінансова освіта. Varsity — це велика та глибока колекція уроків фондового ринку та фінансів, створена Картіком Рангаппою в Zerodha. Він відкрито доступний для всіх і є одним із найбільших ресурсів фінансової освіти в Інтернеті.

Вебсайт: zerodha.com

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