Zearn — це найпопулярніша платформа для навчання математики, яка допомагає дітям досліджувати поняття, відкривати значення та розуміти математику. Безкоштовно для вчителів, завжди. Почати.

Вебсайт: zearn.org

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Zearn». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.