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Zearn

Zearn

zearn.org

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Zearn — це найпопулярніша платформа для навчання математики, яка допомагає дітям досліджувати поняття, відкривати значення та розуміти математику. Безкоштовно для вчителів, завжди. Почати.

Вебсайт: zearn.org

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